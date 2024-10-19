تفاصيل حول عملية الاغتيال في جونيه!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في جونيه، أن السيارة التي استهدفت في جونيه، من نوع crv وكان في داخلها شخص وزوجته وتم اقفال الاوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية .

والمعلومات الاولية تشير الى وقوع شهيدين.

وقالت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" إن المسيرة التي استهدفت السيارة في ساحل علما، لاحقتهما بعد إصابة السيارة وهروبهما في الحرج المحاذي للأوتوستراد واستهدفتهما فاستشهدا على الفور، وسقط جريحان في محيط التفجير نقلا الى المستشفى، ما ادى الى تحطم عدد من زجاج المباني والمحال المحاذية للمكان على المسلكين الشرقي والغربي.