"الحزب" يستهدف تجمعين للعدو الإسرائيلي وقاعدة حربية بعد منتصف الليل!

أصدرت "المقاومة الاسلامية" بعد منتصف الليل، بيانات جاء فيها: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الجمعة 18-10-2024 مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.
- قصف قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، عند الساعة 11:48 من مساء يوم الجمعة 18-10-2024.
- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية، عند الساعة 01:00 من فجر يوم السبت 19-10-2024
- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية، عند الساعة 02:45 من فجر يوم السبت 19-10-2024.