"الحزب" يستهدف تجمعين للعدو الإسرائيلي وقاعدة حربية بعد منتصف الليل!

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أصدرت "المقاومة الاسلامية" بعد منتصف الليل، بيانات جاء فيها: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الجمعة 18-10-‏‏2024 مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية. ‏

- قصف قاعدة فيلون في روش بينا ‏شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، ع‏ند الساعة 11:48 من مساء يوم الجمعة 18-10-‏‏2024.

‏- استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية، عند الساعة 01:00 من فجر يوم السبت 19-10-‏‏2024

- ‏استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية، عند الساعة 02:45 من فجر يوم السبت 19-10-‏‏2024.