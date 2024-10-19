بالقرب من منزل نتنياهو... مصابون إثر إنفجار مسيرة من لبنان في قيساريا في حيفا!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مصابين جراء انفجار طائرة مسيرة في مبنى بمدينة قيساريا، بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية سماع دوي انفجار في المدينة بعد إنذار بتسلل مسيرات.



وفي تفاصيل أخرى، أفادت القناة بأن 3 مسيرات تسللت من لبنان إلى مناطق نهاريا وعكا وخليج حيفا، حيث تمكن الجيش من اعتراض إحداها. كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "وقوع أضرار في مبنى بمدينة قيساريا جنوب حيفا بعد اعتراض طائرة مسيرة".



بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن عددًا من الصواريخ سقطت في منطقة طبريا وبحيرتها، حيث أُطلقت 4 صواريخ من لبنان وسقطت في المنطقة. وأشارت "سكاي نيوز" إلى سماع دوي انفجارين في طبريا بالجليل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن "صفارات الإنذار تدوي في محيط تل أبيب وسكان يبلغون عن تشويش في نظام جي بي إس".