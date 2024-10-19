عناوين الصحف ليوم السبت 19 تشرين الأول 2024

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الأخبار

صواريخ ومسيّرات الى ما بعد حيفا: المقاومة تطلق المرحلة الجديدة

«يقظة سيادية» على تصريحات مزعومة نفتها إيران | هوكشتين يعلنها: يجب تعديل القـرار 1701

البناء

واشنطن أمام خيار مفصلي بين تسريع إنهاء الحرب أو تشريع الإبادة والتهجير الحية ينعى السنوار باسم حماس: إطلاق الأسرى رهن الانسحاب ووقف الحرب هوكشتاين يكشف تطابق موقفها مع تل أبيب: التفاوض تحت النار لتعديل الـ 1701

اللواء

قمة برلين توفد هوكشتاين: وقف النار وانتخاب عون للرئاسة

ميقاتي ينتفض بوجه «الوصاية الإيرانية».. وتعزيزات معادية وصواريخ نوعية الى أرض المعركة

الجمهورية

ميقاتي لقاليباف: الوصايات مرفوضة.. مؤتمر باريس الخميس.. هوكشتاين: تعديل الـ1701