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استهداف حوثي لسفينة في البحرِ العربيِّ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ

18
OCTOBER
2024
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بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

 نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ " MEGALOPOLIS " في البحرِ العربيِّ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

ونُفذتِ العمليةُ من قبلِ سلاحِ الجوِّ المسيرِ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ.

وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

تحيي القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ المجاهدينَ في غزةَ وفي لبنانَ وتؤكدُ أنَّ استشهادَ القائدِ الكبيرِ يحيى السنوار، لن يزيدَ المقاومةَ وكلَّ الأحرارِ في العالمِ إلا إصراراً على مواصلةِ طريقِ التحريرِ والانتصارِ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وهي تدشنُ عامَها الثاني من الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ تؤكدُ استمرارَها في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهدافِ كافةِ السفنِ المرتبطةِ به أو المتجهةِ إليه أو التي تتعاملُ معه وكذلك استمرارُها في استهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ بالصواريخِ والمسيراتِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

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