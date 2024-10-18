بالصواريخ "النوعية" المقاومة تضرب قاعدة دفاع جوي اسرائيلية ضمن عمليات "خيبر"!

A + A -

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة 18-10-2024 صلية من الصواريخ ‏النوعية التي استهدفت موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية) غرب مدينة حيفا. إنّ المقاومة ‏الإسلامية ستظل حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع ‏العدو عن غطرسته وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير.‏





