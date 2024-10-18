"تكتيك عسكري جديد" صادق عليه نصرالله يكشف عنه نائب الحزب...!

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قال النائب أمين شري عضو كتلة الوفاء للمقاومة لقناة الميادين أن حركة حماس تقدم الشهداء دون تمييز بين القادة والمجاهدين.



وأوضح شري أن استشهاد القادة لن يُثني المقاومة عن الاستمرار في نهجها، مشيرًا إلى أن هناك أمثلة واضحة في كل من حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.



وقال شري: "نحن نحزن لفقدان قادتنا، لكننا لن ننكسر، بل على العكس، المقاومة تزداد قوة."

وأضاف أن العدو لم يحقق أي إنجاز بالمعنى الجغرافي منذ 3 أسابيع، مما يعكس صمود المقاومة وقدرتها على التكيف مع التحديات.



كما أشار أمين شري إلى أن التكتيك العسكري المتبع لدى المقاومين قد صادق عليه الشهيد السيد حسن نصر الله، مما يدل على تماسك الاستراتيجية العسكرية للمقاومة في مواجهة التحديات الراهنة.