وفد من التيار الوطني الحر زار البرلمان الالماني...!

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زار وفد من التيار الوطني الحر البرلمان الألماني ضم عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله ومنسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي.

وتم اللقاء في البرلمان مع النائبين من كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي CDU Christian Zander

Alexander Hermann و

وكان اللقاء بناءً لجهة تناول مواضيع تهم البلدين منها العلاقات اللبنانية الالمانية.وقد طالب النائب عطالله ان

يساعدونا في لبنان لوقف اطلاق النار خصوصاً أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب .

كذلك طرح موضوع النازحين السوريين وضروزة الضغط في المانيا واوروبا لمساعدة لبنان وعودتهم إلى بلادهم عودة كريمة.

كما تم التطرق إلى العمل بين الحزب الديمقراطي المسيحي

والتيار الوطني الحر و أبدى النائبان تجاوبهما للتعاون في المرحلة المقبلة والتحضير لعمل مشترك بين الحزبين والتواصل الدائم وزيارات متبادلة على مستوى النواب وطرح وجهات نظر الحزبين والوصول إلى قواسم مشتركة وتوطيد العلاقات في كافة المجالات.

وفي ختام الزيارة ابدى النائبان ارتياحهما وترحيبهما بوفد التيار الوطني الحر .

وبدوره شكر النائب عطالله حفاوة الترحيب واللقاء البناء والجيد.

كما قام وفد التيار في البرلمان الألماني بلقاء رئيس كتلة الحزب الاشتراكي Raed saleh

SPD النائب رائد صالح وتم تناول عدة أمور تتعلق بالوضع اللبناني وقد طالب الوفد بالحث على مساعدة لبنان في هذه المرحلة الحرجة ووقف الحرب كون المانيا تستطيع ان تساعد لبنان عبر الإتحاد الاوروبي ومجدداً مسألة النازحين السوريين لانه لم يعد لبنان قادراً على تحملها. وكذلك طالب وفد التيار بحث الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لعودة السوريين الى بلادهم عودة كريمة والطلب من المانيا أن تقف الى جانب لبنان في هذا الطرف الصعب.