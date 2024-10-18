عمليات "خيبر" عادت الى الواجهة... صواريخ نوعية من المقاومة تطال حيفا!

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بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 صلية من الصواريخ النوعية التي استهدفت مدينة حيفا. إنّ المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير.‏