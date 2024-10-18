أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان!

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أصدر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:



"قوزح, بيت ليف, ياطر, جبل البطم, زبقين, مروحين, شيحين, أم توته, بستان, الزلوطية، يارين, الظاهرية, مطمورة, مجدل زون, شمعا, طير حرفا, أبو شاش, الجبّين, بياض، المنصوري, كفرا, علما الشعب, الناقوره."

وأضاف: "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة، جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير، كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر، يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك."