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رياح ناشطة وحرارة دون معدلاتها.. إليكم طقس الـweekend!

18
OCTOBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا في الفترة المسائية (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة و التي تكون دون معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر هذا اليوم الجمعة والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف المتر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الجمعة:

قليل الغيوم مع  رياح ناشطة و انخفاض بدرجات الحرارة و بنسبة الرطوبة .

-السبت:

قليل الغيوم ورياح ناشطة تشتد احيانا في الفترة المسائية (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة و التي تكون دون معدلاتها الموسمية.

-الأحد:

قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

-الإثنين:

قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض بسيط بدرجات -الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 13الى 21 درجة، في الداخل من 14 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

-حال البحر: مائج إلى هائج (يصل ارتفاع الموج لحدود ال 1.5 متر)، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 761  ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,44

-ساعة غروب الشمس: 18,02

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