قوى الامن توضح ملابسات خبر "إخلاء أحد المباني في الضبية"...!

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه “بتاريخ 16-10-2024، تم تداول خبر عاجل على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده ضرورة إخلاء سكان المبنى المُشار إليه على خريطة والكائن في محلة الضبية، كونه يوجد منشآت تابعة لحزب الله في داخله، الأمر الذي تسبب في إثارة الرّعب والخوف في نفوس المواطنين المقيمين في المحلة”.

وأضاف: “على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها للكشف على المبنى المحدد في الخريطة والذي تبيّن انه يقع في محلة الضبية – زوق الخراب، ومن خلال الكشف عليه، لم يتبين ما يثير الشبهات فيه. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات حول مصدر الخبر تبين أنه مفبرك، وتوصلت الى تحديد المشتبه به بنشره، ويدعى: س. ا. ي. (مواليد عام 1998، لبناني)”,.

وتابع البيان: “بتاريخ 17-10-2024، وبنتيجة المتابعة نفّذت احدى دوريات الشعبة مداهمة في محلة بولونيا/المتن، أدت الى توقيفه. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بفبركة الخبر بهدف المزاح مع احدى صديقاته، حيث أقدم على تعميمه على احدى مجموعات التواصل الاجتماعي ولم يتوقع انتشاره بهذه السرعة. وأجري المقتضى القانوني بحقه”.

كما حذّرت قوى الأمن الداخلي “من مخاطر الإقدام على إطلاق الشائعات وفبركة أي معلومات تثير الذعر والهلع في نفوس المواطنين وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد”، مؤكدةً أنّها “لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا”.