عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 تشرين الأول 2024

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الأخبار: القائد المشتبك

تدمير 6 دبّابات وقتل 5 جنود وإصابة ثمانية: المقاومة تعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية

البناء: السنوار شهيداً مشتبكاً بسلاحه مع الاحتلال يواجه دبابات ومسيرة وجنود النخبة الاحتلال يعترف بفشله في الوصول إلى صاحب الطوفان حتى الاشتباك واستشهاده مصير الأسرى إلى المجهول والحرب إلى المزيد من التصعيد… والكلمة لـ«القسام»



النهار: ثلاثي تشرين الملعون... قدر لبنان!



الجمهورية: ماذا بعد إغتيال السنوار؟

اللواء: الاحتلال يعترف بتزايد «خسائره الحدودية».. وتحضير ملف لبنان لمؤتمر باريس



الديار: نتانياهو يستغل استشهاد السنوار لمواصلة «المذبحة»... والمقاومة لن تستسلم

قوات الاحتلال توسع دائرة الترهيب والتدمير... وجنودها في «المصيدة»

ابواب الديبلوماسية مقفلة امام باريس... والوضع الامني الداخلي مستقر



l'orient le jour: Dans un Liban en morceaux, l’afflux de déplacés réveille les vieux démons

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: غزة... «صدفة» تقتل «صانع الطوفان»

إسرائيل اعتبرت تصفية السنوار «إنجازاً عسكرياً ومعنوياً كبيراً وانتصاراً» يمهد الطريق لـ«واقع جديد»



الأنباء الكويتية: الجنوب أرض محروقة تخاض فيها حرب استنزاف وتغيب عنها مقومات الحياة

توغل إسرائيلي محدود من دون تثبيت مواقع وقلق من تغيير ديموغرافي