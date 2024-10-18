الشرق الأوسط السعودية: إنذارات الإخلاء "الإسرائيلية" تُربك اللبنانيين

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أربكت الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء مناطق واسعة في جبل لبنان وجنوبه وشرقه، الساحة اللبنانية، وذلك في إجراء لافت دشنته القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع تصعيد بالقصف الجوي.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منذ صباح أمس الخميس، معظم المباني التي طالبت بإخلائها، إضافة إلى قصف مركز ومكثف على المناطق الحدودية، حيث تخوض قواتها معارك قاسية في مواجهة مقاتلي «حزب الله».

ويحاول الجيش الإسرائيلي على أكثر من محور التعمق برياً في المنطقة الحدودية والسيطرة على المرتفعات الاستراتيجية، خصوصاً في القوزح والعديسة