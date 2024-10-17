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الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة

17
OCTOBER
2024
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عقد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اجتماعا تنسيقيا مع عمداء الكليات والمعاهد، ناقشوا خلاله الاجراءات الإدارية والفنية استعدادا لاستئناف العام الجامعي، اضافة إلى اتفاقيات التعاون مع الجامعات الأجنبية التي تربطها مواقيت عمل مشتركة مع بعض كليات الجامعة اللبنانية.

وقرر المجتمعون بحسب بيان على الاثر، "ورغم الصعوبات والظروف القاسية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي المتمادي، اعتماد التعليم عن بعد لانطلاقة العام الجامعي ٢.٢٥/٢٠٢٤ في كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية، ⁠اعتبارا من الاثنين ٢٠٢٤/١٠/٢٨.

في كلية الطب العام،كلية طب الاسنان، كلية الصيدلة، كلية الهندسة وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية (الفرع الفرنسي) الاثنين ٢.٢٤/١١/٤ في الكليات والمعاهد التالية: كلية العلوم، كلية التكنولوجيا، كلية الصحة العامة، كلية الفنون الجميلة والعمارة، كلية الإعلام، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، كلية الزراعة، كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال.

الاثنين ٢.٢٤/١١/١١ في كلية السياحة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية التربية ومعهد العلوم الاجتماعية".

وأكد البيان أن "رئاسة الجامعة ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة متطلبات وحسن سير الدراسة الجامعية والإعلان عن اي تغييرات في آليات التدريس".

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