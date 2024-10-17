بوشكيان يغادر غدا الى باريس لإجراء محادثات مع المسؤولين

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يغادر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان غدا الى باريس لإجراء محادثات مع مسؤولين فرنسيين، واطلاعهم على خطورة الأوضاع في لبنان، وأهمية ابقاء المعابر الجوية في مطار بيروت الدولي والبحرية في مرفأ بيروت مفتوحة أمام الملاحة، وذلك للمحافظة على التبادل قائما بين لبنان ودول العالم، وضمان حركة التصدير والاستيراد، لا سيما المواد الحيوية والمنتجات الاستراتيجية الضرورية كالمواد الأولية النفطية والدوائية والغذائية.



وكان بوشكيان زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتباحث معه في مواضيع الزيارة والمحادثات التي سيجريها في باريس.