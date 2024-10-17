قوى الأمن: خبر إخلاء مدرسة في زغرتا فبركه طالب بهدف المزاح وشعبة المعلومات اوقفته

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أن "شعبة المعلومات أوقف مفبرك خبر إخلاء مدرسة في زغرتا"، وقالت :"بتاريخ 7-10-2024، ادعت مديرة إحدى المدارس في قضاء زغرتا ضد مجهول بجرم نشر خبر مفبرك حول وجود منشآت عائدة إلى حزب الله تحت مباني المدرسة وطلب اخلاءها والابتعاد عنها 500 متر، الأمر الذي أدى الى نشر الرعب والخوف لدى الطلاب والاهالي وخلق حالا من الفوضى. وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لإجراء ما يلزم وتحديد مصدر الخبر والتحقق من صحته".

أضافت: "نتيجة الكشف الميداني والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، لم يظهر ما يثير الشبهات في المدرسة، وتبين أن الخبر مفبرك وتوصلت إلى الاشتباه بتورط أحد الطلاب بفبركة الاشاعة، ويدعى: ب. م. (مواليد عام 2007، لبناني)".

وتابعت: "بتاريخ 16-10-2024 وبناء على إشارة القضاء المختص، تم استدعاء الأخير إلى أحد مراكز التحقيق في شعبة المعلومات، وباستماعه بحضور والده وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت قيامه بفبركة الخبر وتعميمه على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي العائدة للمدرسة، اعترف انه بالفعل قام بذلك بهدف المزاح مع أصدقائه، وأجري المقتضى القانوني بحقه".

وختمت: "إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحذر مجددا من الإقدام على إطلاق الشائعات وفبركة أي معلومات تشكل خطرا وتثير الذعر والهلع في نفوس المواطنين، وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وهي لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا".