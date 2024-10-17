قوى الامن تلقي القبض على مفبرك خبر إخلاء مدرسة تأوي نازحين!

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صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 7-10-2024، ادعت مديرة احدى المدارس في قضاء زغرتا ضد مجهول بجرم نشر خبر مفبرك حول وجود منشآت عائدة لحزب الله تحت مباني المدرسة وطلب اخلاءها والابتعاد عنها /500/ متر، الأمر الذي أدى الى نشر الرعب والخوف لدى الطلاب والاهالي وخلق حالة من الفوضى.

على أثر ذلك، أعطيت الاوامر للقطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لاجراء ما يلزم وتحديد مصدر الخبر والتحقق من صحته.

نتيجة الكشف الميداني والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات لم يظهر ما يثير الشبهات في المدرسة، وتبيّن أن الخبر مفبرك وتوصلت إلى الاشتباه بتورط أحد الطلاب بفبركة الاشاعة، ويدعى: – ب. م. (مواليد عام 2007، لبناني)

بتاريخ 16-10-2024 وبناء على إشارة القضاء المختص، تم استدعاء الأخير الى أحد مراكز التحقيق في شعبة المعلومات، وباستماعه بحضور والده وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت قيامه بفبركة الخبر وتعميمه على احدى مجموعات التواصل الاجتماعي العائدة للمدرسة، اعترف انه بالفعل قام بذلك بهدف المزاح مع أصدقائه.

أجري المقتضى القانوني بحقه.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحذر مجددًا من الاقدام على إطلاق الشائعات وفبركة أي معلومات تشكّل خطرًا وتثير الذعر والهلع في نفوس المواطنين وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وهي لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا.