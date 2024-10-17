"التيار" في ألمانيا يقيم عشاء في ذكرى 13 تشرين بحضور عطالله: لضرورة الالتزام الكامل بقرارات التيار والتقيد بها

A + A -

أقام التيار الوطني الحر-المانيا عشاء في ذكرى ١٣ تشرين بحضور عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله والتياريي، وإحياء للذكرى وشهداء ذلك اليوم.

وقد استهل العشاء بالنشيد الوطني اللبناني والألماني وكلمة للمنسق رفيق حجازي، كما كانت كلمة للنائب جورج عطالله تناولت الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

واوضح عطالله مواقف التيار إزاء تداعيات الحرب الإسرائيلية وكيفية حماية لبنان وإنقاذه، مشددا على مواصلة العمل لرفع اسم لبنان في الإنتشار . كما أكد ضرورة الالتزام الكامل بقرارات التيار والتقيد بها، وكان تداول في قضايا الإنتشار على الصعد المختلفة.