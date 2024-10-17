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قصف وغارات على قرى وبلدات عدة في قضاءي صور وبنت جبيل ليلًا وفجرًا

17
OCTOBER
2024
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صعّد العدو اعتداءاته بعد منتصف الليل حتى الصباح على قرى قضاءي صور وبنت جبيل حيث أغار طيرانه على بلدات عيتا الشعب، أرزون، شحور، معركة، طورا، حانين، الحوش، منطقة قدموس، وفرون، وسط تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق القضاءين مطلقًا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق. 

وفجرًا، تعرّض جبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة  للقصف الذي تكرر على المناطق نفسها بعد اقل من ساعة.

كما تعرضت عند منتصف الليل حتى ساعات الفجر الاولى بلدات عيتا الشعب، راميا،  القوزح ، دبل ، بيت ليف لقصف مدفعي معادٍ مباشر ونيران اسلحة ثقيلة مشطت الاودية والاحراج المحيطة بالبلدات المذكورة. 
وجدد العدو القصف المدفعي قرابة الرابعة والنصف فجرا على اطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط. 
وفي محور رامية - القوزح  - دبل تصدت المقاومة لمحاولة دخول جنود العدو وأوقعتهم بين قتيل وجريح وشوهدت المروحيات تدخل الى مكان الاشتباك لنقلهم. إشارة إلى أن العدو يعمد قبل محاولاته الدخول الى تكثيف القصف المدفعي وإقامة حزام ناري ما يؤدي الى  حرق الاشجار وتدمير المنازل. كما شوهدت النار فجرًا تشتعل في إحدى آليات العدو في تلة جبل اللبونة قرب الناقورة.

من جهة أخرى، كرّر العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قوات "اليونيفيل" جنوب الليطاني حيث اقدم على قصف مركز وتدمير برج مراقبة في بلدة كفركلا وقد اصدر المكتب الاعلامي لليونفيل في الناقورة بيان إدانة.
 

يذكر ان الجسم الطبي في منطقة صور ناشد بضرورة رفع جهوزيته إلى أقصى الدرجات المتاحة لتمكينه من مواجهة ما يمكن أن يحصل في الأيام  الصعبة المقبلة.

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