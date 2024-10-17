روسيا اليوم: حزب الله استهدف دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح

A + A -

روسيا اليوم: أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الخميس، أنه استهدف دبابتي "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في مرتفع اللبونة بصاروخين موجّهين، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح.



وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين له إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من فجر يوم الخميس، دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الخميس، دبابة ميركافا ثانية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

ونشرت منصات إخبارية على "تلغرام" مقطع فيديو قالت إنه يوثق "احتراق آليات" للجيش الإسرائيلي في اللبونة.