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"الحزب" يدخل صاروخي «قادر2» و«نصر1» إلى الخدمة

17
OCTOBER
2024
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الوطن السورية: على العزيمة ذاتها والاستبسال واصل مقاومو لبنان في حزب اللـه تصديهم للعدوان الإسرائيلي وإرسال ما تيسر لهم من صواريخ «قادر» ومسيّرات وجنود قتلى وجرحى إلى مستشفيات العدو، الذي رد بارتكاب المزيد من المجازر وصولاً لتفخيخ قرية وتدميرها بالكامل.

 

وخاض حزب اللـه أمس اشتباكات عنيفة مع قوات العدو في محيط بلدة القوزح في بنت جبيل من مسافة صفر، بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، ووفق بيان للإعلام الحربي فقد أدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو، مشيراً إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى ساعة إعداد هذا البيان.

 

قناة «الميادين» أكدت إيقاع حزب اللـه قوةً إسرائيليةً في كمين محكم في القوزح، ما أدى إلى وقوع عناصرها بين قتيل وجريح، وأفادت باستمرار الاشتباكات عند مثلث عيتا الشعب- راميا- القوزح، تزامناً مع شنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً على المنطقة، وتحليق مروحياته بكثافة في أجوائها.

 

وأقدمت المروحيات الإسرائيلية على محاولات مستميتة من أجل سحب القتلى والمصابين من الضباط والجنود الذين سقطوا في المواجهات في عيتا الشعب- راميا- القوزح.

 

بدوره أكد إعلام العدو أنه جرى سحب عشرات الجنود من جبهة الشمال إلى المستشفيات في حيفا، وكشف بأنه جرى إجلاء 44 جندياً إلى «رمبام»، و5 آخرين إلى «بلينسون»، جراء وقوع قوة إسرائيلية كبيرة في كمين في أثناء الاشتباكات في جنوب لبنان، وفقاً لما ذكرته القناة الـ«13».

 

وقبل ذلك بساعات، أكدت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إصابة قوة من لواء «جولاني» في جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيران حزب الله، من دون أن تحدّد التفاصيل.

 

وأضافت الصحيفة: إن الإصابات في صفوف «جولاني» وقعت يوم الإثنين الماضي، وقد نُقل 6 جنود إسرائيليون جرحى، 2 منهم بحال الخطر.

 

وفي عمليات أخرى، استهدف مقاتلو الحزب تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام وعلى تل القبع في مركبا بقذائف المدفعية، وفق ما ذكر الإعلام الحربي في بيانين منفصلين.

 

وفي وقت لاحق أمس، أكد إعلام العدو اندلاع حريق في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي عقب سقوط صاروخ اعتراضي أو طائرة مسيّرة، وأشار إلى أن صفارات الإنذار دوت في ميرون ومحيطها وفي زرعيت بالجليل الغربي.

 

جاء ذلك في حين نشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يتضمن «بطاقة سلاح»، تعرف عن خصائص ومميزات صاروخي «قادر2»، و«نصر1» اللذين أدخلهما في الخدمة، وأشار الفيديو إلى أن «قادر2» هو صاروخ أرض- أرض باليستي نقطوي تم تطويره على أيدي مهندسي حزب الله، وأن مداه 250 كيلو متراً ويحمل رأساً حربياً متفجراً يزن 405 كيلو غرامات، وطوله 8.6 م، وقطره 620 مم ويُستخدم في قصف الأهداف الحيوية بدقة تصل إلى 5 أمتار ويمتاز بقدرة تدميرية عالية، وأوضح الفيديو أن الصاروخ دخل الخدمة يوم الإثنين الماضي.

 

أما صاروخ «نصر1» فيُستخدم في ضرب الأهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل إلى 5 م، فيما يمتاز بقدرته على تضليل أنظمة الدفاع الجوي، ومناعة منظومته عن التشويش.

الوطن السورية
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