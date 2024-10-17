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عناوين الصحف ليوم الخميس 17 تشرين الأول 2024

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الأخبار: «غولاني» في المصيدة

 

 

 

النهار: تفلّت مدمّر بلا رادع... حتى الانتخابات الأميركية؟ قمة بكركي صرخة ضد المجزرة والفراغ

 

 

 

اللواء: القمة الروحية ترسّخ ردّ العدوان: وقف النار ورئيس للجمهورية فوراً
عشرات الجنود قتلى وجرحى في مواجهات مثلث الصمود.. وغالانت:المفاوضات تحت النار

 

 

 

البناء: المقاومة تلاقي الاجتياح البري على محور القوزح راميا بملحمة و100 إصابة / غالانت يكشف خطة الحرب: أي مفاوضات على جبهة لبنان ستتم تحت إطلاق النار / القمة الروحيّة: الأولوية لوقف إطلاق النار… وواشنطن لانتخاب الرئيس أولاً /

 

 

 

الجمهورية: لبنان ينتظر "الجهود الجدية"
قمة بكركي: لوقف النار والـ 1701

 



الديار: «اسرائيل» تمارس سياسة الأرض المحروقة والانظار الى الميدان فقط!
المقاومون يسطّرون ملاحم بطولية عند مثلث عيتا الشعب ــ راميا ــ القوزح
القمة الروحية: اللبنانيون بوحدتهم قادرون على رد العدوان... اوروبا متمسكة بـ«اليونيفيل»

 

 


?l'orient le jour: Liban-Sud : jusqu’où sont arrivés les soldats israéliens 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتانياهو يعلن العثور على أسلحة روسية «حديثة» داخل قواعد لـ«حزب الله»

 

 

 

الأنباء الكويتية: فندق 5 نجوم يخرج عن الخدمة طوعاً.. وغالانت: لن نجري مفاوضات مع لبنان إلا تحت النار

إسرائيل ترفض الديبلوماسية وتقصف الضاحية وتركز على تدمير «النبطية»

 

 

الوطن السورية: الاحتلال يرتكب مجزرة في النبطية ويدمر قرية بالكامل في ميس الجبل.. و«يونيفيل» مجدداً في مرمى صواريخه … حزب اللـه يكبّد العدو عشرات القتلى والجرحى في القوزح ويدخل صاروخي «قادر2» و«نصر1» إلى الخدمة

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