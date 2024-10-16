في إطار جولة تفقدية للاطلاع على أوضاع النازحين...ابو زيد يزور معاهد أمجاد الجامعية في صيدا

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زار النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد معاهد أمجاد الجامعية – فرع صيدا، في إطار جولة تفقدية للاطلاع على أوضاع النازحين والتعرف على احتياجاتهم. وخلال الزيارة، التقى أبو زيد بمدير عام المعاهد، الدكتور حسن أحمد، حيث تمت مناقشة أحوال النازحين واعتماد المعهد في صيدا كمركز لاستضافة النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

المركز مخصص لإيواء النازحين من بلدات سجد، عرمتا، ومليخ. وقد بادر أبو زيد إلى تقديم مواد غذائية دعماً للأهالي في هذه الظروف الصعبة.

وختاماً، شدد الطرفان على ضرورة التعاون المستمر لتحسين أوضاع النازحين وتقديم الدعم اللازم لهم.