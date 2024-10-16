مجموعة الحبتور تعلن عن اغلاق فنادقها في بيروت: مع الأمل في عودة الأمن والاستقرار قريباً

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صدر عن مجموعة الحبتور:

نظراً للوضع الأمني الحرج في لبنان، قررت مجموعة الحبتور إغلاق فنادقها في بيروت؛ فندق الحبتور جراند وفندق متروبوليتان مؤقتاً، وذلك حرصاً على سلامة ضيوفها وموظفيها. اعتباراً من الآن، سيتم تعليق كافة العمليات في الفنادق، حتى اشعار آخر. تشكر مجموعة الحبتور رواد فنادقها على تفهمهم خلال هذه الأوقات الصعبة، وتعيد تأكيد إيمانها الراسخ بلبنان وشعبه، مع الأمل في عودة الأمن والاستقرار قريباً. فيما يتعلق بموظفي الفنادق: تؤكد مجموعة الحبتور أن جميع الموظفين سيستمرون في تلقي رواتبهم طوال فترة الإغلاق وحتى استئناف العمليات.