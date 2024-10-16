هيئة قضاء النبطية دانت الإعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت المدينة...!

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دانت هيئة قضاء النبطية في التيار الوطني الحر الإعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت المدينة و مبنى البلدية في النبطية ومحيطه والتي أدت إلى استشهاد رئيس البلدية الدكتور أحمد كحيل وعدد من أعضاء المجلس البلدي وهم الحاج صادق عيسى، الحاج قاسم حجازي ومحمد زهري وموظفين مدنيين ومنهم الاعلامي في البلدية محمد سليم بيطار، و أحد عناصر الدفاع المدني وجرح آخرين، وذلك أثناء تنسيق أعمال الإغاثة وتجهيز المساعدات لتوزيعها على الأهالي الموجودين في مدن وقرى القضاء والصامدين في وجه ما يتعرضون له من الحرب على لبنان.

وتوجهت هيئة القضاء إلى اهالي القضاء وجميع اللبنانيين بالعزاء بشهداء الخدمة العامة والواجب، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.