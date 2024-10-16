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أدرعي يزعم القضاء على خلية من الحزب!

16
OCTOBER
2024
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نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي فيديو زعم فيه قضاء قوات جولاني بمساعدة جوية على خلية  من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحوها

وقال ادرعي أن مقاتلي جولاني يستكملون عملياتهم الميدانية المركزة في جنوب لبنان. خلال الساعات الماضية تمكنت القوات من القضاء على عشرات العناصر الارهابية من حزب الله في اشتباكات وغارات جوية.

كما كشفت القوات مستودعين في منطقة مدنية احتوت على العديد من الوسائل القتالية شملت قذائف وصواريخ كورنيت وصواريخ ساجر وأكثر من 100 قذيفة هاون. بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على أربعة فتحات أنفاق استخدمها الإرهابيون كمخابئ للأسلحة وكملاجئ.

في إحدى العمليات رصد الجنود عدد من الارهابيين يطلقون قذيفة RPG باتجاههم ومن ثم لاذوا بالفرار حيث وبعد فترة زمنية وجيزة قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة الإرهابيين.

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