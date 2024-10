A + A -

Le Conseil politique du Courant patriotique libre a tenu sa réunion ordinaire sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté de son ordre du jour et a publié la déclaration suivante :

1 - Face à l'agression israélienne contre le Liban, le Conseil affirme la détermination du Courant patriotique libre à protéger le Liban et son unité nationale. Dans ce contexte, il appelle à un cessez-le-feu conformément à la résolution 1701, qui doit être pleinement appliqué par le Liban et l'ennemi israélien, qui n'a pas cessé de violer les résolutions du Conseil de sécurité et qui s'efforce maintenant de retirer les forces intérimaires des Nations Unies du sud pour éloigner le témoin international de ses pratiques et en préparation d'une nouvelle phase et d'une nouvelle réalité dans les zones frontalières que l'ennemi israélien veut imposer.

2 - Le Conseil politique confirme la mobilisation menée par le Courant pour obtenir l'élection d'un président de la République qui soit à la hauteur de la prochaine étape, réunissant ainsi le peuple libanais autour d'un projet de sauvetage et de réforme. Le Conseil politique estime que l'élection du président est une responsabilité partagée entre tous les blocs parlementaires, et que toute obstruction à ce droit signifie une désintégration accrue et l'effondrement de l'Etat.

3 - Le Conseil politique exprime sa préoccupation face aux risques d'aggravation du déplacement systématique des habitants du sud, de la Bekaa et de Dahyeh (la banlieue sud) par l'ennemi israélien. Ce déplacement a des dimensions dangereuses dans le sens qu'il vide les terres de leurs propriétaires et qu'il provoque des pressions et des frictions entre les nouveaux hôtes et les habitants des régions qui les accueillent. Le Conseil politique appelle les agences sécuritaires et militaires de l'Etat à assumer leurs responsabilités pour éviter toute friction.