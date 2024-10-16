‏متابعة للحراك الديبلوماسي الذي يقوم به التيار"... كتيلي زارت "السفير الإيطالي في لبنان فابريسيو مارسيلي

A + A -

أعلنت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين كتيلي أنه و"‏متابعة للحراك الديبلوماسي الذي يقوم به التيار"، زارت "السفير الإيطالي في لبنان فابريسيو مارسيلي بحضور مستشاره السياسي بيترو إينارد وبرفقة مسؤول قسم العلاقات الدبلوماسية بشير حداد".

وكان عرض لموقف التيار من الأوضاع الراهنة، ورؤية التيار للحلّ الذي يبدأ بوقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية

كما عبّر وفد التيار عن إمتنانه للمساعدات الانسانية التي تقدّمها الدولة الإيطالية، وعن رفضه استهداف المدنيين وقوات اليونيفيل، كما أكد ضرورة احترام القانون الدولي.