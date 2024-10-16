باسيل يستقبل سفير أرمينيا ورئيس الحزب الشيوعي اللبناني: تداعيات العدوان الإسرائيلي وكيفية مواجهته على طاولة البحث

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير أرمينيا في لبنان فاهان أتابكيان بحضور النائب السابق إدغار معلوف والسيد رافي خانجيان. وكان بحث في سبل وقف الحرب ومساعدة لبنان.

كذلك استقبل باسيل رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب يرافقه عضوا المكتب السياسي في الحزب فادي النبوت ومروان الراعي، بحضور عضو المجلس السياسي في "التيار" وليد الأشقر ومنسق قضاء الكورة غسان كرم.

وقد تطرق اللقاء إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي وكيفية مواجهته الوقوف إلى جانب الأهالي النازحين.

كما تم البحث في الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية للمباشرة بمعالجة القضايا الوطنية الملحة.