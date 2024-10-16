مولوي: العدوان على النبطية حصل أثناء تنسيق أعمال الإغاثة!

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دان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي "بشدة الإعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت مبنى البلدية في النبطية ومحيطه والتي أدت إلى استشهاد رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفين مدنيين، وكذلك إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وجرح آخرين، وإصابة مواطنين أبرياء".

وقال في بيان: "إن استهداف مبنى البلدية حصل أثناء تنسيق أعمال الإغاثة وتجهيز المساعدات لتوزيعها على الأهالي الموجودين في مدن وقرى المنطقة والصامدين في وجه ما يتعرضون له من حرب عليهم وعلى لبنان."

وتوجه مولوي إلى اللبنانيين بالعزاء" بشهداء الخدمة العامة والواجب "متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".