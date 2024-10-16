ميقاتي: أي حل يرتجى في ظل هذا الواقع؟

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دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية والذي استهدف قصدًا اجتماعًا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والاغاثي.

وقال: "إن هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدًا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه".

وأضاف: "إذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني، فهل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار؟ وما الدي يمكن أن يردع العدو عن جرائمه التي وصلت إلى حد استهداف قوات حفظ السلام في الجنوب؟ وأي حل يرتجى في ظل هذا الواقع؟