الطقس يتحول غدًا إلى ماطر مع برق ورعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية التي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من المساء بخاصة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بعد ظهر اليوم الأربعاء تدريجيا بمنخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز شمال غرب تركيا ، يؤدي الى طقس متقلب حتى يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، و يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة مساء مع احتمال حدوث برق ورعد شمال البلاد.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من المساء، خصوصا شمال البلاد.

الجمعة:

غائم الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار محلية في الفترة الصباحية وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات ، كما تنشط الرياح أحيانا وتصل سرعتها لحدود ال 45 كلم/س شمالا.

السبت:

قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة النهارية بينما تتدنى درجات الحرارة الليلية بخاصة في الداخل، و تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة ، في الداخل من 12 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء اعتبارا من المساء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,44

-ساعة غروب الشمس: 18,02