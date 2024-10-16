الضغط على" إسرائيل" لوقف عدوانها

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لا مشهد يتقدّم على صور الدمار الهائل الذي يلحق بالبلدات والقرى الجنوبية والبقاعية ومختلف الأماكن التي يغير عليها العدو بحجج مختلفة...

وإزاء هذا الواقع المأسوي «اصبح الانتظار قدراً وليس خياراً»، بحسب ما قال مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، مؤكّداً في المقابل «انّ الاتصالات لا تألو جهداً في طلب تدخّل الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان مع ارتفاع وتيرة الخوف من أن يمارس نتنياهو حفلة جنون أخرى، ويُدخل الدولة ومؤسساتها وبناها التحتية في أجندة هذا العدوان».