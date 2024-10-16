تمديد قرار إيقاف تصريف 100 دولار للسوريين القادمين من لبنان... نحو ألف سوري عائد وحوالي ثلاثة آلاف وافد لبناني أمس

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الوطن السورية: وافق مجلس الوزراء أمس على استمرار إيقاف العمل بالقرار المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً حتى نهاية الشهر الحالي.

وتستمر الدولة السورية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل استقبال الوافدين القادمين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، فتشهد الحدود المشتركة استنفاراً كبيراً لجميع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية في ملف الإغاثة، وذلك لتأمين كل الاحتياجات التي يحتاجها الوافدون بدءاً من تأمين احتياجاتهم من الحدود انطلاقاً إلى تأمينهم في أماكن إقامتهم وتأمين كل المتطلبات التي يحتاجونها في أماكن الإقامة.

وكشفت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رزان طرابيشي في تصريح لـ«الوطن» عن تقديم 42671 خدمة للضيوف اللبنانيين حتى مساء أمس الأول.

وحسب مصدر في إدارة الهجرة والجوازات لـ«الوطن» فقد دخل أمس نحو ألف سوري عائد وحوالي ثلاثة آلاف وافد لبناني حتى ساعة إعداد هذا الخبر.