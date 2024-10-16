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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 تشرين الأول 2024

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الأخبار: حزب الله: وقف الحرب أو كل إسرائيل تحت النار

 

 

 



النهار: لبنان بين الاستشراس الإسرائيلي وإنكار "الحزب" الجبهة تتمدّد نحو الجولان ومزيد من المجازر

 

 

 


اللواء: «حزب الله»: وقف النار يعيد المستوطنين.. ونتنياهو يتمسك بالحرب
واشنطن تراقب «هدنة بيروت» غير المعلنة.. وغارات الاحتلال تطارد المدنيين من الجنوب الى البقاع

 

 

 

البناء: نفاد مخزون الكيان من صواريخ الدفاع الجوّي وراء إرسال أميركا لبطارية ثاد / قاسم: انتقلنا من جبهة إسناد إلى حرب دفاع وطني وإيلام العدو… ونقبل وقف النار / المقاومة تخوض معارك حدودية ضارية وتكبّد الاحتلال وتمطر العمق بالصواريخ /

 

 


الديار: المقاومة استعادت قوة الردع... هل ستتغير معادلات الحرب مع «إسرائيل»؟
قاسم: لبنان يقع ضمن المشروع التوسّعي «الإسرائيلي» ولا يمكن فصل لبنان عن غزة
باسيل يتحرك قطريا في الملف الرئاسي وقمة روحية تتبنى بيان عين التينة الثلاثي

 

 


الجمهورية: قمة بكركي اليوم لرئيس توافقي
طبخة الرئيس على نار الحرب

 

 

 

?l'orient le jour: Guerre au Liban : la résolution 1701 est-elle devenue obsolète

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: تحذير سعودي - مصري من «سياسات حافة الهاوية»

محمد بن سلمان والسيسي شدّدا على وقف التصعيد في المنطقة... ومجلس تنسيق أعلى بين البلدين

 

 

 

الأنباء الكويتية: ميقاتي: الاتصالات الدولية قائمة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701
إسرائيل تجزئ الجنوب تمهيداً لتوغل حدوده غير معروفة

 

 

 

الوطن السورية: واشنطن تتنصل من مجازر إسرائيل وتدعم «يونيفيل» والحل الدبلوماسي في لبنان ولا تريد التورط في حرب إقليمية! … حزب اللـه يسقط طائرتي «هرمز».. وصواريخه تصل إلى حيفا وضواحي تل أبيب

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