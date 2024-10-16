"الحزب": من يستطيع الصمود أكثر ستكون له الغلبة

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الأنباء الكويتية: قال مصدر مقرب من حزب الله لـ«الأنباء»: «استعد الحزب لحرب استنزاف طويلة الأمد، وأعد ما يلزم لهذه المواجهة على مدى أعوام من خلال التحضيرات، واستفاد من تجربة حرب غزة».

وأضاف المصدر: «كان يدرك الحزب منذ البداية ان ما حصل في حرب يوليو 2006، سيتكرر بشكل أو بآخر لجهة فصل المناطق الحدودية عن بقية المناطق وتدمير كل ما يتحرك باتجاه الحدود لقطع طرق الإمداد كليا، وبالتالي فإن المواجهة ستكون طويلة، ومن يستطيع الصمود أكثر ستكون له الغلبة. وقد أعد الحزب التجهيزات الميدانية من أسلحة وتحصينات وتوفير كل احتياجات المقاتلين».