وفد من تيار- ألمانيا يزور السفارة اللبنانية في برلين: لايجاد حل سريع من اجل ارسال الأدوية والمساعدات من المانيا الى لبنان

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قام وفد من التيار الوطني الحر - ألمانيا بزيارة السفارة

اللبنانية في برلين. و ضم الوفد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله ومنسق ألمانيا في التيار الوطني الحر رفيق حجازي، وكان في استقبالهم القائم بالاعمال سوزان موزي ياسين والقنصل كمال ابي مرشد والملحق الاقتصادي عبدو مدلج.

وتناول اللقاء جوانب الحرب وتداعياتها، وتم بحث ملف

المساعدات الاجتماعية والادوية، وتم التشديد مع

النائب عطالله على ضرورة تبليغ المسوؤلين

في لبنان وايجاد حل سريع من اجل ارسال الأدوية

والمساعدات من المانيا الى لبنان والعمل بكل جهد

لحل هذا الأمر.

وفي الختام شكر الجميع هذه الزيارة للسفارة وابدت السيدة ياسين ترحيبها وتقديرها وشكرها لزيارة السفارة اللبنانية في برلين المانيا. ومن جانبه اكد الوفد التواصل الدائم مع السفارة والتعاون في كافة المجالات