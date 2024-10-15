المجلس السياسي للتيار يحذر من مخاطر التهجير ومن مخطط إسرائيل لخلق واقع جديد جنوباً

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عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

1 - في خضمّ العدوان الإسرائيلي على لبنان، يؤكد المجلس ثوابت التيار الوطني الحر بحماية لبنان والوحدة الوطنية فيه. وفي هذا الإطار يدعو الى وقف إطلاق النار عملاً بالقرار 1701 الذي بات من الضروري تطبيقه كاملاً من جهة لبنان ومن جانب العدو الاسرائيلي الذي لم يتوقف عن إنتهاك قرارات مجلس الأمن وهو يعمل اليوم على إبعاد قوات الطوارئ عن الجنوب لإبعاد الشاهد الدولي عن ممارساته، وتحضيراً لمرحلة وواقع جديد في المناطق الحدودية يبغي العدو الاسرائيلي فرضه.

2 - يؤكّد المجلس السياس التحرك الذي يقوده التيار لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية يكون على مستوى المرحلة المقبلة بما يعيد لمّ الشمل اللبناني حول مشروع إنقاذي وإصلاحي. ويرى المجلس أن إنتخاب الرئيس مسؤولية مشتركة بين جميع الكتل النيابية وكل عرقلة لهذا الإستحقاق تعني مزيداً من التفكك والإنهيار في الدولة.

3 - يعرب المجلس السياسي عن قلقه من مخاطر إزدياد التهجير الممنهج الذي يقوم به العدو الإسرائيلي لسكان الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. إن هذا التهجير يحمل أبعاداً خطيرة لجهة إفراغ الأرض من أصحابها والتسبب بضغط معيشي وباحتكاكات بين الضيوف الوافدين وسكان المناطق التي تستضيفهم. ويدعو المجلس السياسي أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية الى تحمل مسؤولياتها في منع أي إحتكاك.