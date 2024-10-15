فياض: لاعادة توزيع فائض الطاقة على مناطق النزوح

عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض اجتماعا في اطار الاجتماعات المفتوحة المواكبة للوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم، ضم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك واعضاء مجلس الادارة واداريين من مديرية النفط ومديرية الاستثمار في الوزارة، لدرس الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وكيفية العمل على استدامة عمل المؤسسة والاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تعيق عمل الموظفين، كما تم البحث في الآلية المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من المحروقات للفترة المقبلة.

وشدد فياض على "اعادة توزيع الفائض من الطاقة الكهربائية الناتج عن خروج مناطق عديدة عن الخدمة بسبب العدوان الاسرائيلي، الى المناطق التي وفد اليها النازحون، بغية تزويدها بساعات تغذية اضافية، خاصة خلال الليل".