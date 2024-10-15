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غداة مناورات عسكرية صينية واشنطن ومانيلا تطلقان مناورات بالتوازي

15
OCTOBER
2024
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بدأ الآلاف من مشاة البحرية الأميركية والفيليبينية الثلاثاء مناورات تستمرّ عشرة أيام في شمال الفيليبين وغربها، مخططا لها منذ فترة طويلة بينما تأتي غداة مناورات عسكرية صينية واسعة النطاق حول تايوان.

ومع بدء المناورات، أعلنت الحكومة الفيليبينية أنّ سفينة دورية مدنية تابعة لها تعرّضت لأضرار طفيفة في 11 تشرين الأول/أكتوبر بعدما "اصطدمت بها عمدا" سفينة تابعة لـ"ميليشيا البحرية الصينية".

وقال مكتب مصائد الأسماك والموارد المائية، إنّ الاصطدام أدى إلى إتلاف الجزء الأمامي الأيمن من السفينة على بعد حوالى تسعة كيلومترات من جزيرة ثيتو. وأعاد الطاقم الذي لم يُصب بأذى، السفينة إلى ثيتو بعد استكمال دوريته البحرية الروتينية.

وتتركز غالبية هذه المناورات العسكرية على الدفاع عن الساحل الشمالي الذي يقع قبالة تايوان التي تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها والتي تعهدت توحيدها مع البرّ الرئيسي، بالقوة إن لزم الأمر.

وبدأت التدريبات السنوية غداة مناورات عسكرية صينية حول تايوان، قالت بكين إنها "تحذير شديد اللهجة" للقوى "الانفصالية" في الجزيرة.

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