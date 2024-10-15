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درغام: لبنان يدفع ثمنا باهظا بسبب وحدة الساحات

15
OCTOBER
2024
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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال مقابلة على قناة الـ OTV أن لبنان إرتكب خطأ كبيرا عندما دخل بحرب الاسناد ونحن اليوم ندفع ثمنا باهظا، في ظل أوضاع إقتصادية مزرية للغاية. وأضاف: تورطنا بحرب وحدة الساحات، متسائلا، لماذا لا تقوم سوريا بالرد، أين هي إيران؟ لافتا الى أن موقف التيار كان واضحا من الأساس ولبنان دفع بالنيابة عن كل العرب ثمن مساندته للقضية الفلسطينية.

وقال: بعد إستشهاد السيد حسن نصرالله لا شيء يحرز كان يشكل غطاء وكرامة وعز ووطنية، مؤكدا أن الموقف الايراني واضح لجهة حرب الاسناد ووحدة الساحات وحزب الله يتماهى مع هذا الموقف. وتابع: لا أحد في لبنان سيقبل بوحدة الساحات معادلة الردع أثبتت أنها غير موجودة، كما لا يوجد خلاص للبنان وإنتشاله مما كان عليه وإعادة الثقة من دون إحتضان خليجي له.

وشدد على أنه علينا أن نحمي الاستراتجية الدفاعية ، إذ لا يمكن الكلام عن قوة ردع ولبنان مدمر.كما علينا إعادة إستيعاب المقاومة من خلال إستراتجية دفاعية، لم يعد اللبناني قادر على التحمل لا يجوز إستهداف أو عزل أي مكون سياسي في لبنان .

وتابع: إذا لبنان وأي شخص في لبنان يظن أنه سيتم القبول بالـ 1701 كما هو فهو يحلم، وأي إختلال بالموازين الميدانية يمكن للاسرائيلي أن يفرض ما يريد، وقال: واهم كل من يظن أنه يمكن إقصاء حزب الله عن الحياة السياسية وبات المطلوب إستراتجية دفاعية من قبل الدولة اللبنانية.

وشدد درغام على أن المطلوب الحكمة ولدى حزب الله كادرات مهمة يمكن الاستفادة منها بوجود جيش لبناني قوي ومظلة دولية. وحدة الساحات جلبت كارثة على لبنان، وبعد الحرب يوجد كلام آخر في ما يتعلق بحرب الساحات.

أما في ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لفت درغام الى أنه واهم من يظن أنه بامكان إقناع الوزير باسيل بالمبادرة القطرية لانتخاب العماد جوزيف عون. وختم: لدينا الجرأة لقول رأينا بما يخص أسماء المرشحين وإن كان يمكنهم تأمين النصاب من دون مشاركتنا فليفعلوا، مؤكدا أنه في الوقت الضائع علينا أن ننتج رئيسا جيدا يمكننا أن نفرضه على المجتمع الدولي.

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