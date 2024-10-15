قرار حكومي لبناني بتقديم طلب إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار

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قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أننا أخذنا قرارا حكوميا بتقديم طلب إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار

وأضاف اننا نريد وقفا لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس للجمهورية

مشيرا ان لدى الجيش اللبناني القدرة على تنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل وأننا حصلنا على ضمانات أمريكية لخفض التصعيد الإسرائيلي في بيروت وضاحيتها الجنوبية

مؤكدا اننا نحاول إزالة كل الذرائع كي لا تستهدف إسرائيل مطار بيروت والموانئ والمعابر البرية هناك محاولات في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ولم نصل بعد إلى مرحلة نهائية



