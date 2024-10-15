نداء جديد من أدرعي الى سكان الجنوب!

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وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي نداء جديدا الى سكان جنوب لبنان.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



"عاجل إلى سكان جنوب لبنان



-نناشدكم الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة.



-كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مسلحين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. الجيش الاسرائيلي يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها."