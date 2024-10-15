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أمطار متفرقة ليلًا واحتمال برق ورعد!

15
OCTOBER
2024
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توقعت دائر ة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم  مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا كما يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة ليلا مع احتمال حدوث برق ورعد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط،  مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، حتى بعد ظهر يوم غد الأربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز شمال غرب تركيا، يؤدي الى طقس متقلب مع أمطار متفرقة حتى ليل الجمعة/السبت حيث يستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، يتكون الضباب على الجبال اعتبارا من بعد الظهر.
الأربعاء:  غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم  مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا كما يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة ليلا مع احتمال حدوث برق ورعد.
الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من المساء.
الجمعة:  غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، كما تنشط الرياح أحيانا وتصل سرعتها لحدود ال 45 كلم/س شمال البلاد، تنحسر الأمطار اعتبارا من المساء ويستقر الطقس تدريجيا.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا  إلى شمالية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,42
-ساعة غروب الشمس: 18,08

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