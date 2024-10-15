داليا داغر: ‏الكل غلط.. ‏البلد ما بيحمل نزت اللوم ع بعضنا

كتبت الإعلامية داليا داغر:
فكرة مسيطرة ع راسي
البلد ما بيحمل نزت اللوم ع بعضنا
الكل غلط بتظرته السياسية وتحليله
ولمين بدو ينتمي إقليميا وكيف بدو يدير الأمور
ما حدا اتفق مع حدا والكل عرقل الكل
ما في شي اتفق عليه وحدا التزم فيه بكامل بنوده
لا تفاهم ولا اتفاق لا بين المسيحيين
ببعضن ولا بين المسلم والمسيحي ولا حتى بين المسلم والمسلم
وعند كل مصيبة كل حدا بيطلع يزت اللوم ع التاني
طيب …وبعدان …ونحنا الشعب ساعة منلوم بعضنا ساعة منشمت ببعضنا ساعة منتمر ع بعضنا ..
بكتير من المواقف كل فريق كان معه حق بمحل ..وخصوصا بموضوع انجرارنا لحروب اسناد بحروب ومعادلات إقليمبة ما بيحملها البلد …..وبين ( هلالين عدونا ولا مرة كان بدو حجة ليضربنا وهوي مخططلنا من زمان) انما والأكيد انه الانخراط بحرب مش مرافقة بدعم #وطني وجماهيري وغير متفق عليها ومش مدعومة نتيجتها واضحة قدي كبيرة على الصعيد الامني وخطورتها بالفتن الداخلية
طيب وبعدان.. إيمتى المسؤولين الكرام لما ما عنت غيركم لهلق بدكم توقفوا تقولوا مين بيو أكبر من بيك ومين معه حق وحذر وبيعرف ..
نحنا بأدق مرحلة بتاريخ #البلد والزواريب الدولية في أحاديث كتير أكبر من ما نحنا منعرف عن وضع المنطقة ككل ونحنا نقطة كتير أصغر مما مفكرين حالنا ويمكن بأخر جدول الاعمال الدولية …
جديا وللكل دون استثناء من سياسيين الى رجال دين الى زعماء وقادة وووو ….انتو وين ممكن تتلاقوا ع أي نقطة ممكن تكون خارطة طريق لحل…
بتعرفوا جديا وضع الناس كلها دون استثناء ..مش بس لتهجروا من بيوتهم ع مراكز ايواء اما كمان القاعدين ببيوت وما عندن اي مقومات للاستمرار نزلتوا زرته الناس ؟
بتعرفوا انه ما حدا شغله ماشي بكل البلد. بالمناطق لفيها قصف ولما فيها …بتعرفوا انه المسيحي تهجر عن جديد متل المسلم..
جديا بعدكم بتطلعوا كل فريق بزت اللوم ع التاني .
بعدكم كل واحد بدو يسجل نقطة ربح ع التاني …الناس بغير محل ..كل واحد حاسس انه متروك مذلول ناطر مين يساعدوا بفرشة وعلبة مونة ومنه عارف شو بدو يعمل بكرا وشو ناطره…
ما صار الوقت تقعدوا وتكونوا قد دقة الوضع وخطورته وتتفقوا ع موقف واحد وتخففوا كب حقد ع بعضكم وتجييش لمناصريكم ع بعضن وتسعوا ل #وقف_اطلاق_نار أولا وتخففوا تحليل من منظاركم تتحقوا أرباح بالسياسة…نزلوا بين الناس …تتعرفوا حجم #الكارثة سألوا #المهجر وسألوا لعندن مصالح بالمناطق لما فيها قصف اعملوا لمرة محققين صحافيين بركي بتعرفوا قدي الحكي ما بقى يفيد الفعل هوي المطلوب #لبنان