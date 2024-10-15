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داليا داغر: ‏الكل غلط.. ‏البلد ما بيحمل نزت اللوم ع بعضنا

15
OCTOBER
2024
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كتبت الإعلامية داليا داغر:

‏فكرة مسيطرة ع راسي
‏البلد ما بيحمل نزت اللوم ع بعضنا
‏الكل غلط بتظرته السياسية وتحليله
‏ولمين بدو ينتمي إقليميا وكيف بدو يدير الأمور
‏ما حدا اتفق مع حدا والكل عرقل الكل
‏ما في شي اتفق عليه وحدا التزم فيه بكامل بنوده
‏لا تفاهم ولا اتفاق لا بين المسيحيين
‏ ببعضن ولا بين المسلم والمسيحي ولا حتى بين المسلم والمسلم
‏ وعند كل مصيبة كل حدا بيطلع يزت اللوم ع التاني
‏طيب …وبعدان …ونحنا الشعب ساعة منلوم بعضنا ساعة منشمت ببعضنا ساعة منتمر ع بعضنا ..
‏بكتير من المواقف كل فريق كان معه حق بمحل ..وخصوصا بموضوع انجرارنا لحروب اسناد بحروب ومعادلات إقليمبة ما بيحملها البلد …..وبين ( هلالين عدونا ولا مرة كان بدو حجة ليضربنا وهوي مخططلنا من زمان) انما والأكيد انه الانخراط بحرب مش مرافقة بدعم ⁧‫#وطني‬⁩ وجماهيري وغير متفق عليها ومش مدعومة نتيجتها واضحة قدي كبيرة على الصعيد الامني وخطورتها بالفتن الداخلية
‏طيب وبعدان.. إيمتى المسؤولين الكرام لما ما عنت غيركم لهلق بدكم توقفوا تقولوا مين بيو أكبر من بيك ومين معه حق وحذر وبيعرف ..
‏نحنا بأدق مرحلة بتاريخ ⁧‫#البلد‬⁩ والزواريب الدولية في أحاديث كتير أكبر من ما نحنا منعرف عن وضع المنطقة ككل ونحنا نقطة كتير أصغر مما مفكرين حالنا ويمكن بأخر جدول الاعمال الدولية …
‏جديا وللكل دون استثناء من سياسيين الى رجال دين الى زعماء وقادة وووو ….انتو وين ممكن تتلاقوا ع أي نقطة ممكن تكون خارطة طريق لحل…
‏بتعرفوا جديا وضع الناس كلها دون استثناء ..مش بس لتهجروا من بيوتهم ع مراكز ايواء اما كمان القاعدين ببيوت وما عندن اي مقومات للاستمرار نزلتوا زرته الناس ؟
‏بتعرفوا انه ما حدا شغله ماشي بكل البلد. بالمناطق لفيها قصف ولما فيها …بتعرفوا انه المسيحي تهجر عن جديد متل المسلم..
‏جديا بعدكم بتطلعوا كل فريق بزت اللوم ع التاني .
‏بعدكم كل واحد بدو يسجل نقطة ربح ع التاني …الناس بغير محل ..كل واحد حاسس انه متروك مذلول ناطر مين يساعدوا بفرشة وعلبة مونة ومنه عارف شو بدو يعمل بكرا وشو ناطره…
‏ما صار الوقت تقعدوا وتكونوا قد دقة الوضع وخطورته وتتفقوا ع موقف واحد وتخففوا كب حقد ع بعضكم وتجييش لمناصريكم ع بعضن وتسعوا ل ⁧‫#وقف_اطلاق_نار‬⁩ أولا وتخففوا تحليل من منظاركم تتحقوا أرباح بالسياسة…نزلوا بين الناس …تتعرفوا حجم ⁧‫#الكارثة‬⁩ سألوا ⁧‫#المهجر‬⁩ وسألوا لعندن مصالح بالمناطق لما فيها قصف اعملوا لمرة محققين صحافيين بركي بتعرفوا قدي الحكي ما بقى يفيد الفعل هوي المطلوب ⁧‫#لبنان

 

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