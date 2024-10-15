داليا داغر: ‏الكل غلط.. ‏البلد ما بيحمل نزت اللوم ع بعضنا

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كتبت الإعلامية داليا داغر:

‏فكرة مسيطرة ع راسي

‏البلد ما بيحمل نزت اللوم ع بعضنا

‏الكل غلط بتظرته السياسية وتحليله

‏ولمين بدو ينتمي إقليميا وكيف بدو يدير الأمور

‏ما حدا اتفق مع حدا والكل عرقل الكل

‏ما في شي اتفق عليه وحدا التزم فيه بكامل بنوده

‏لا تفاهم ولا اتفاق لا بين المسيحيين

‏ ببعضن ولا بين المسلم والمسيحي ولا حتى بين المسلم والمسلم

‏ وعند كل مصيبة كل حدا بيطلع يزت اللوم ع التاني

‏طيب …وبعدان …ونحنا الشعب ساعة منلوم بعضنا ساعة منشمت ببعضنا ساعة منتمر ع بعضنا ..

‏بكتير من المواقف كل فريق كان معه حق بمحل ..وخصوصا بموضوع انجرارنا لحروب اسناد بحروب ومعادلات إقليمبة ما بيحملها البلد …..وبين ( هلالين عدونا ولا مرة كان بدو حجة ليضربنا وهوي مخططلنا من زمان) انما والأكيد انه الانخراط بحرب مش مرافقة بدعم ⁧‫#وطني‬⁩ وجماهيري وغير متفق عليها ومش مدعومة نتيجتها واضحة قدي كبيرة على الصعيد الامني وخطورتها بالفتن الداخلية

‏طيب وبعدان.. إيمتى المسؤولين الكرام لما ما عنت غيركم لهلق بدكم توقفوا تقولوا مين بيو أكبر من بيك ومين معه حق وحذر وبيعرف ..

‏نحنا بأدق مرحلة بتاريخ ⁧‫#البلد‬⁩ والزواريب الدولية في أحاديث كتير أكبر من ما نحنا منعرف عن وضع المنطقة ككل ونحنا نقطة كتير أصغر مما مفكرين حالنا ويمكن بأخر جدول الاعمال الدولية …

‏جديا وللكل دون استثناء من سياسيين الى رجال دين الى زعماء وقادة وووو ….انتو وين ممكن تتلاقوا ع أي نقطة ممكن تكون خارطة طريق لحل…

‏بتعرفوا جديا وضع الناس كلها دون استثناء ..مش بس لتهجروا من بيوتهم ع مراكز ايواء اما كمان القاعدين ببيوت وما عندن اي مقومات للاستمرار نزلتوا زرته الناس ؟

‏بتعرفوا انه ما حدا شغله ماشي بكل البلد. بالمناطق لفيها قصف ولما فيها …بتعرفوا انه المسيحي تهجر عن جديد متل المسلم..

‏جديا بعدكم بتطلعوا كل فريق بزت اللوم ع التاني .

‏بعدكم كل واحد بدو يسجل نقطة ربح ع التاني …الناس بغير محل ..كل واحد حاسس انه متروك مذلول ناطر مين يساعدوا بفرشة وعلبة مونة ومنه عارف شو بدو يعمل بكرا وشو ناطره…

‏ما صار الوقت تقعدوا وتكونوا قد دقة الوضع وخطورته وتتفقوا ع موقف واحد وتخففوا كب حقد ع بعضكم وتجييش لمناصريكم ع بعضن وتسعوا ل ⁧‫#وقف_اطلاق_نار‬⁩ أولا وتخففوا تحليل من منظاركم تتحقوا أرباح بالسياسة…نزلوا بين الناس …تتعرفوا حجم ⁧‫#الكارثة‬⁩ سألوا ⁧‫#المهجر‬⁩ وسألوا لعندن مصالح بالمناطق لما فيها قصف اعملوا لمرة محققين صحافيين بركي بتعرفوا قدي الحكي ما بقى يفيد الفعل هوي المطلوب ⁧‫#لبنان