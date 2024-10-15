بالصور - قداس احتفالي في العقيبة عن راحة انفس شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في ١٣ تشرين

A + A -

بدعوة من هيئة العقيبة في التيار الوطني الحر - كسروان الفتوح اقيم قداس احتفالي في كنيسة مار يوحنا - بقاق الدين العقيبة عن راحة انفس شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ ومن بينهم ابن البلدة الشهيد المغوار بطرس طانيوس الدكاش.



ترأس القداس الخوري شربل الشمالي والخوري بشير الشمالي بحضور اهل الشهيد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ممثلاً بالعميد ميشال عواد، النائب ندى البستاني، نائب الرئيس للشؤون السياسية السيدة مارتين نجم كتيلي، نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأستاذ غسان خوري، امين سر التيار الأستاذ جهاد سلامه، منسق هيئة قضاء كسروان الفتوح الأستاذ داني ضو وأعضاء الهيئة، اعضاء مجلس القضاء، رئيس وأعضاء بلدية العقيبة، مخاتير العقيبة، ناشطو التيار الوطني الحر واهالي البلدة.







