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بالفيديو هيئة كولكو- مونتريال أحيت ذكرى ١٣ تشرين بقداس إلهي

15
OCTOBER
2024
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أقامت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر قداساً إلهياً مع صلاة وضع البخّور في كاتدرائية مار مارون للموارنة وذلك إحياءً لذكرى شهداء الجيش اللبناني، المدنيين والرهبان الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعاً عن لبنان يوم ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠.
 
و ترأس الذبيحة الإلهية راعي أبرشية كندا للموارنة سيادة المطران بول مروان تابت، عاونه النائب البطريركي و  راعي أبرشية جونية وصربا، سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري، راعي أبرشية كندا للروم الكاثوليك الملكيين سيادة المطران ميلاد الجاويش ممثلاً بالأب  Théodore Zakhour، كاهن الرعية الأب ايليا رزق مع لفيف من الكهنة والشمامسة .
 
تقدم الحضور السيد أنطوان مناسا منسق هيئة كولكو مونتريال ممثِلاً رئيس التيار النائب المهندس جبران باسيل، حضر من كولكو كندا أمينة السر السيدة عبير شمعون ومسؤول لجنة الشباب والتعبئة السيد فادي القسيس، النائب الفيديرالي عن الحزب الليبرالي الكندي عن دائرة Vimy السيدة Annie Koutrakis، النائب الفيديرالي عن الحزب الليبرالي عن دائرة Alfred Pellin السيد Angelo Iacono ،
ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني السيد نبيل عباس، ممثلّاً برئيس المركز الإسلامي في مونتريال السيد مصطفى رمال، ممثل الطائفة الدرزية في مونتريال الشيخ عادل حاطوم، النائب البروڤينسيال في الحزب الليبيرالي Sona Lakhoyan Olivier ممثلةً بالسيدة زينة حنا، عمدة مدينة لاڤال السيد Stéphane Boyer ممثلّاً بالمستشارة عن دائرة St-Martin السيدة Aline Dib, رئيس المعارضة الرسمية ومستشار بلدية مونتريال في دائرة St-Laurent، السيد عارف سالم 
 
. كما شارك رؤساء وممثلون عن أحزاب لبنانية، كندية، الجمعيات الخيرية، أندية الليونز، مؤسسات اجتماعية وإعلامية . كما أقيم بعد الذبيحة الإلهية في صالة الكاتدرائية عرض لرببورتاج من وحي المناسبة مع مأدبة غداء لراحة نفس شهداءنا الأبطال الذين "استُشهدوا ليبقى لبنان ".
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